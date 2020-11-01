"Людям дрова дает". Жители ОТГ на Кировоградщине объяснили, почему выбрали председателем Лозинского

1 ноября, 2020, 10:49

Жители Подвысоцкой объединенной территориальной общины Кировоградской области рассказали, почему выбрали председателем ОТГ осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского

С ними общался журналист Bihus.info Даниил Мокрик, передает Еспресо.TV .

Вот беседа с одним из представителей общины:

"- Мне странно, что выбрали Лозинского.

- А чего? Вы знаете, сколько Лозинский здесь сделал?

- Мы знаем, что он человека убил.

- Да что вы ... И другие убивали ... Это такое. Он сколько сделал добра для людей, и люди за ним пошли. Машину скорой взял, детсад сделал, клуб делал, больницу делал, школу делал. Людям пожилым дрова дает ... Он не для себя делает, а для людей ".

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Еще одна местная жительница тоже сказала, что не видит в убийстве человека Лозинским чего слишком осуждающего.

"А сколько у вас там в Киеве убивают депутаты людей, машинами насмерть сбивают", - подчеркнула она.

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На замечание, что Лозинский охотился на человека, за что и получил приговор суда, женщина сказала, что якобы никто в действительности не знает, действительно ли он совершил преступление умышленно.

"Как на охоту ходят, то случайности всякие есть", - отметила жительница.

Напомним, бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины.

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