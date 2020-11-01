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Espreso.tvОбщество"Людям дрова дает". Жители ОТГ на Кировоградщине объяснили, почему выбрали председателем Лозинского

"Людям дрова дает". Жители ОТГ на Кировоградщине объяснили, почему выбрали председателем Лозинского

Жители Подвысоцкой объединенной территориальной общины Кировоградской области рассказали, почему выбрали председателем ОТГ осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского

С ними общался журналист Bihus.info Даниил Мокрик, передает Еспресо.TV .

Вот беседа с одним из представителей общины:

"- Мне странно, что выбрали Лозинского.

- А чего? Вы знаете, сколько Лозинский здесь сделал?

- Мы знаем, что он человека убил.

- Да что вы ... И другие убивали ... Это такое. Он сколько сделал добра для людей, и люди за ним пошли. Машину скорой взял, детсад сделал, клуб делал, больницу делал, школу делал. Людям пожилым дрова дает ... Он не для себя делает, а для людей ".

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Еще одна местная жительница тоже сказала, что не видит в убийстве человека Лозинским чего слишком осуждающего.

"А сколько у вас там в Киеве убивают депутаты людей, машинами насмерть сбивают", - подчеркнула она.

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На замечание, что Лозинский охотился на человека, за что и получил приговор суда, женщина сказала, что якобы никто в действительности не знает, действительно ли он совершил преступление умышленно.

"Как на охоту ходят, то случайности всякие есть", - отметила жительница.

  • Напомним, бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины.

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