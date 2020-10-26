Передел политического рынка Украины

26 октября, 2020, 15:39

Отечественное политическое и идеологическое пространство структурируется под каждые выборы заново. В этом наша особенность как переходной и незрелой демократии. Но в этом нам начинают подражать и демократии стабильные и даже образцовые

Нынешняя кампания дает лишь промежуточные результаты такой очередной реструктуризации. Теоретически, новая конфигурация должна созреть к следующему президентско-парламентскому циклу. Но не исключено, что она сформируется раньше и потребует своей легализации в виде досрочных выборов.

Традиционно политическая динамика в Украине определяется тем, что власть и национальные ресурсы пытаются поделить между собой несколько олигархических центров и еще ряд регионально-отраслевых мафий. Но разделить справедливо и поровну, так, чтобы обеспечить стабильность системы, никак не удается.

Способность предложить и реализовать подобную схему является главным квалификационным требованием к претенденту на президентство. Это требование в итоге не выполнил Петр Порошенко, его не захотел выполнять Виктор Янукович, Виктору Ющенко его не позволила выполнить Юлия Тимошенко, и только Леонид Кучма был близок к его установлению в короткий период между победой на выборах 1999 года и исчезновением журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Сегодня на политической арене сформировались три основные группировки, генезис которых, так или иначе, связан с Евромайданом.

После шести лет различных маневров, поглощений и ребрендинга основные группы организаторов и выгодополучателей Майдана сумели конвертировать свое влияние и реальный контроль над ситуацией в политическое преимущество. Организаторы Майдана со стороны власти сосредоточились в ОПЗЖ и практически монополизировали нишу просоветского электората. Победная оппозиция сжалась до формата ЕС и аккумулировала поддержку национально сознательных граждан с прозападной ориентацией.

Условная коалиция Майдана и Антимайдана (Турчинов-Порошенко-Левочкин-Медведчук) прошла все отборочные туры и готовится сыграть между собой в финале.

Им не удалось еще "поделить страну на двоих", как это постоянно пытаются сделать главные претенденты на власть в Украине, но свои позиции ЕС и ОПЗЖ заняли прочно и вряд ли потеряют их до следующих выборов.

Вторым по своей важности фактором нестабильности украинской политической системы, после неспособности олигархов договориться между собой, является неопределенность и амбивалентность самого украинского общества. Вот вроде совсем недавно, в 2014 году оно четко разделилось на тех, кто за Майдан (национальную идею, ориентацию на Запад), и тех, кто за Антимайдан (возврат в СССР и ориентацию на Россию). А уже в 2019-м значительная часть граждан отказалась определять это разделение ключевым. Им захотелось "чего-то другого", а чего именно - подсказали авторы сериала "Слуга народа" и информационно-ресурсные спонсоры президентской кампании Владимира Зеленского.

Так возник феномен "третьей силы" под патронатом Коломойского-Пинчука, выровнявший положение основных олигархических групп и вернувший ситуацию в тупик. Поэтому все снова ищут формулу, как разделить поровну и по справедливости, а пока барахтаются в войне всех против всех.

Конечно, не остаются в стороне и внешние факторы, которые делают свои ставки и претендуют на свою долю пирога. За поддержку Москвы, Брюсселя или Вашингтона надо будет рассчитываться не мифическими "интеграционными векторами", а конкретными экономическими преференциями, политическими уступками, рынками, кадровыми назначениями и т.д.

Такова подоплека нынешнего этапа политической борьбы, определяющая состав ее участников, их позиционирование и ресурсное обеспечение.

Национал-демократы нашли в лице Петра Порошенко то, чего им не хватало на протяжении всего периода независимости: мотивированного лидера и платежеспособность.

В то же время, привязка национальной идеи и евроинтеграционных надежд к фигуре Порошенко накладывает свои ограничения и создает определенные риски для этого объединения промайдановских сил. Личный антирейтинг бывшего президента существенно сужает горизонт возможной электоральной поддержки ЕС. Так же, как и консервативный национал-патриотический пафос, который положительно воспринимается в украинском обществе далеко не всеми. Поэтому, чтобы получить новых сторонников, ЕС придется маневрировать. Акцент на европейской интеграции является первой попыткой такой коррекции.

Порошенко мыслит рыночными категориями и к маркировке своего политического проекта подходит очень прагматично. Перечень ценностей "армия, язык, вера" был таким же ситуативным приоритетом Петра Алексеевича, как и лозунг "Жить по-новому". Если ему будет выгодно занять другую политическую позицию, он изменит цвета без сомнений и проволочек.

На этом пути политическая сила Петра Порошенко вполне может повторить путь "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая уже была пламенной оппозиционеркой, эффективным государственным менеджером ("вона працює"), борцом с олигархией, последней надеждой галицких националистов, партнером Путина, главным поборником социальной справедливости... Не достигнув желаемой полноты власти, Юлия Владимировна, тем не менее, до сих пор остается в высшей лиге украинской политики.

Конечно, амбиции у Порошенко куда масштабнее и он верит в свое триумфальное возвращение на вершину власти, но это уже будет зависеть не столько от позиционирования Европейской Солидарности, сколько от поведения ее основных конкурентов и общей политической конъюнктуры.

Порошенко остается и в политике бизнесменом, поэтому он, как никто другой, видит ограниченность национал-патриотической ниши на политическом рынке Украины. Успех Зеленского показывает огромные возможности передела этого рынка и его завоевания новыми политическими продуктами. Венчурные проекты вроде "Демократической сокиры" - это только экспериментальные образцы, имеющие целью отработать определенные инновационные решения и провести качественный маркетинг.

Сложность задачи заключается в том, что увеличить свою электоральную поддержку ЕС может только за счет избирателей "Слуги народа" .Таким образом Порошенко должен дрейфовать в сторону центристских, либеральных ценностей (которые ему, кстати, значительно ближе, чем консервативная национальная платформа). Но здесь возникает риск отдать патриотический электорат националистам ( "Свободе", например), но не стать при этом своим и для 73% большинства, в значительной степени сформированной на базе личного неприятия Порошенко.

Большие надежды на электоральное наследство "Слуги народа" после окончательной дискредитации Зе-команды лелеют и в штабе ОПЗЖ. Уже сегодня среда "слуг" разделена непримиримыми идеологическими противоречиями, когда одна часть фактически воспроизводит программные принципы сил Майдана (а следовательно, может объединиться с условными Порошенко-Турчиновым-Яценюком и остатками "Самопомочи" и "Голоса"), а другая часть откровенно стоит на позициях Медведчука-Рабиновича-Шария.

Как долго сможет Офис президента удерживать эти части в единой фракции, сегодня уже является вопросом второстепенным. Поляризация по линии Майдан-Антимайдан будет в украинском политикуме продолжаться, в ней заинтересованы все внутренние и внешние силы, кроме Зеленского и его последнего спонсора Пинчука. Ну, и, может, еще Ахметова, который вынужден будет вкладывать средства в поиски "альтернативы", которой на самом деле для Украины не существует.

Антимайдановский, просоветский, ностальгический, реакционный избиратель составляет самый лакомый электоральный сегмент политического рынка Украины. Он довольно предсказуем, терпелив, не слишком требователен, реагирует, главным образом, на мнимые угрозы своим ценностям и представлениям о мире.

Медведчуку и Левочкину пришлось пройти долгий путь к захвату этой электоральной ниши. Сначала должны были сойти с арены коммунисты, к чему бывший заместитель председателя ВРУ и глава президентской администрации приложил немало усилий на рубеже девяностых-двухтысячных. Затем пришло время донецких. Их надо было переждать, а потом в результате сногсшибательной политической авантюры вытеснить на политический маргинес.

Сейчас пришло время закрепить свой успех. В этом Медведчуку откровенно помогают россияне (не собственные же средства он потратил на приобретение телеканалов) и многочисленные теневые мафиозные группы, контролирующие прибыльный бизнес, административный аппарат, судебные и правоохранительные органы. Входят в этот пул также опытные экспертные и политтехнологические группы, которые даже в "темные" для политика времена не оставались без финансирования.

Но главный залог успеха антимайдановских сил - это деятельность их оппонентов, которую они умело направляют если не прямым финансированием (о чем намекают амбарные книги Партии регионов), то методами "рефлексивного контроля". Лучше всего помогает консолидировать и мобилизовать просоветский электорат так называемая политика декоммунизации.

В этом контексте остается только персонализировать тренд контрреволюции именем Медведчука (ну, не Левочкина же, и не Бойко). И в этом ему тоже активно помогают национал-патриоты. Демонизация Медведчука превращает не слишком публичного и совсем не симпатичного политика в политический символ, за который можно будет голосовать. Что-то подобное в России было сделано с образом Путина, у которого на службе в КГБ, говорят, была кличка "моль".

Словом, передел политического рынка еще только начинается.