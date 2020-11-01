19-летнего сына Королевской сделали депутатом в Краматорске
Об этом со ссылкой на местный портал KramatorskPost, сообщает Еспресо.TV .
Краматорская городская территориальная избирательная комиссия уже утвердила постановление по результатам выборов депутатов Краматорского городского совета. Согласно ей, представленные в городе политические партии набрали такое количество мандатов:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14;
"Команда Максима Ефимова" Наш Краматорск "- 12 человек;
"Партия мира и развития" - 5;
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"Европейская солидарность" - 4;
"Слуга народа" - 4;
"Партия Шария" - 3.
Ростислав Солод родился в 1991 году. Имеет полное среднее образование.
О баллотировании от ОПЗЖ парень сообщал на своей странице.
В частности, там можно посмотреть и видео из совместного с его родителями (на сцене - слева) предвыборного митинга.
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