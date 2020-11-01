19-летнего сына Королевской сделали депутатом в Краматорске

1 ноября, 2020, 11:47

Роман Солод, сын народных депутатов из фракции ОПЗЖ, прошел по списку этой партии в городской совет Краматорска

Об этом со ссылкой на местный портал KramatorskPost, сообщает Еспресо.TV .

Краматорская городская территориальная избирательная комиссия уже утвердила постановление по результатам выборов депутатов Краматорского городского совета. Согласно ей, представленные в городе политические партии набрали такое количество мандатов:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14;

"Команда Максима Ефимова" Наш Краматорск "- 12 человек;

"Партия мира и развития" - 5;

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"Европейская солидарность" - 4;

"Слуга народа" - 4;

"Партия Шария" - 3.

Ростислав Солод родился в 1991 году. Имеет полное среднее образование.

О баллотировании от ОПЗЖ парень сообщал на своей странице.

В частности, там можно посмотреть и видео из совместного с его родителями (на сцене - слева) предвыборного митинга.

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