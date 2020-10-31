В Нагорный Карабах нужно ввести миротворцев из Скандинавии - США
Об этом на брифинге для армянской диаспоры в Лос-Анджелесе заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
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"Мы считаем, что обе страны должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.
- Напомним, армянский премьер Никол Пашинян обратился к российскому президенту Воодимиру Путину с просьбой помочь Армении в войне с Азербайджаном.
- В ответ в Кремле назвали условие помощи Армении в войне с Азербайджаном.
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