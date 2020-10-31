В Нагорный Карабах нужно ввести миротворцев из Скандинавии - США

31 октября, 2020, 19:50

Ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправлять своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роли миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении

Об этом на брифинге для армянской диаспоры в Лос-Анджелесе заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.

Читайте также: Алиев начал войну с Пашиняном с подачи Путина, - Пионтковский

"Мы считаем, что обе страны должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.

Напомним, армянский премьер Никол Пашинян обратился к российскому президенту Воодимиру Путину с просьбой помочь Армении в войне с Азербайджаном.

В ответ в Кремле назвали условие помощи Армении в войне с Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо