Алиев начал войну с Пашиняном с подачи Путина, - Пионтковский

4 октября, 2020, 20:56

Кремль потакает действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе, чтобы досадить нынешнему президенту Армении Николу Пашиняну, который пришел к власти благодаря народной революции

Об этом известный политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Если говорить о карабахском конфликте, я абсолютно уверен, что Алиев начал военную операцию - у которой, с точки зрения Азербайджана, есть своя логика: восстановление территориальной целостности - с одобрительного кивка Москвы. Москва ненавидит режим Пашиняна, несмотря на все его угодничество во внешнеполитическом плане перед Россией. Тем не менее, приход человека к власти в результате народного возмущения против правящей клептократии, для Путина - это такое же личное оскорбление как в свое время лом в заднице полковника Каддафи", - объяснил Пионтковский.

"Поэтому целью Москвы изначально было дать некий урок режиму Пашиняна и даже, возможно, при благоприятном развитии событий вернуть прежних друзей Москвы к власти - Кочеряна", - отметил он.

При этом Пионтковский обратил внимание на "удивительное текстуальное совпадение риторики Алиева с методичками кремлевских пропагандистов - о "соросятах", пришедших к власти в Ереване, о "перевороте", учиненном Пашиняном, "оранжевой революции", "цветных революциях", о "русофобских настроениях" и т.д.".

Изменение в эти предварительные планы Москвы, по мнению политолога, внесло неожиданное участие в данном конфликте Турции, "очень сильного регионального игрока", из-за чего "ситуация стала совершенно неуправляемой".

"Конечно, один из мотивов Путина - это преодолеть международную изоляцию, которая сейчас намечалась после событий в Беларуси и отравления Навального, и показать себя значимым политическим деятелем. Частично это уже достигнуто. Макрон уже звонит Путину и снова повторяет, что без Путина в мире невозможно решить не одну геополитическую проблему. Это тот человек (Макрон, - ред.), который еще несколько дней назад возмущался, утверждая, что с президентом Франции нельзя разговаривать как с русским крестьянином и так нагло лгать ему в лицо", - отметил эксперт.

"Частично Путин своих целей достиг, но за счет нового кровавого конфликта, который грозит вообще вылиться, не побоюсь этого слова, в новую мировую войну", - подытожил Пионтковский.

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