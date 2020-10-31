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Espreso.tvМирПашинян обратился к Путину с просьбой помочь Армении в войне с Азербайджаном

Пашинян обратился к Путину с просьбой помочь Армении в войне с Азербайджаном


фото: kremlin.ru
Премьер Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне с Азербайджаном

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.

Отмечаеться, что 31 октября Пашинян направил Путину письмо, в котором представил ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

"Учитывая приближение боевых действий к границе Армении и факты посягательств на территорию Армении, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации насчет незамедлительного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года", - говорится в заявлении МИД Армении.

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