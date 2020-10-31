В Кремле назвали условие помощи Армении в войне с Азербайджаном

31 октября, 2020, 11:51

Россия пообещала Еревану оказать помощь, если боевые действия с Азербайджаном перекинутся на территорию Армении

Об этом сообщает МИД России.

В ответ на обращение премьера Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил начать консультации о помощи в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в Нагорном Карабахе, РФ заверила, что предоставит Армении всю необходимую помощь, если бои будут проходить на территории Армении.

"В соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении.

31 октября сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне с Азербайджаном.

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