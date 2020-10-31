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Espreso.tvСпортУсик - Чисора: букмекеры назвали фаворита

Усик - Чисора: букмекеры назвали фаворита


фото: facebook.com/K2Ukraine
Букмекеры считают украинского боксера Александра Усика фаворитом в поединке против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Усика коэффициент 1,17, на выигрыш Чисоры дают 5,00, а на ничью - 34,00.

Вероятность досрочной победы украинца оценивается в 2,10; на то, что Чисора выиграет нокаутом, коэффициент 6,00.

Букмекеры считают весьма вероятной победу Усика по очкам - 2,15, и не верят в выигрыш решением судей Чисоры - 21,00.

Бой Усик - Чисора состоится сегодня в Лондоне и начнется в 23:00.

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