Усик - Чисора: букмекеры назвали фаворита

31 октября, 2020, 09:51

Букмекеры считают украинского боксера Александра Усика фаворитом в поединке против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Усика коэффициент 1,17, на выигрыш Чисоры дают 5,00, а на ничью - 34,00.

Вероятность досрочной победы украинца оценивается в 2,10; на то, что Чисора выиграет нокаутом, коэффициент 6,00.

Букмекеры считают весьма вероятной победу Усика по очкам - 2,15, и не верят в выигрыш решением судей Чисоры - 21,00.

Бой Усик - Чисора состоится сегодня в Лондоне и начнется в 23:00.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.

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