Промоутер Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Чисора
31 октября, 2020, 12:14
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал Александра Усика фаворитом в поединке против британца Дерека Чисоры
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Арума, в бою между Усиком и Чисорой он отдает предпочтение украинскому боксеру.
"Я знаю Усика лично и являюсь его большим поклонником. Он потрясающий боксер. Я предпочитаю Усика. Не знаю, будет ли это досрочная остановка. Александр отличный боец. К тому же мы все знаем, какой подбородок у Чисоры. Думаю, Усик выиграет бой", - сказал Арум.
- Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
- Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
- 30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.
- Букмекеры считают Александра Усика фаворитом в поединке против Дерека Чисоры.
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