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Espreso.tvСпортПромоутер Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Чисора

Промоутер Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Чисора


фото: facebook.com/K2Ukraine
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал Александра Усика фаворитом в поединке против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Арума, в бою между Усиком и Чисорой он отдает предпочтение украинскому боксеру.

"Я знаю Усика лично и являюсь его большим поклонником. Он потрясающий боксер. Я предпочитаю Усика. Не знаю, будет ли это досрочная остановка. Александр отличный боец. К тому же мы все знаем, какой подбородок у Чисоры. Думаю, Усик выиграет бой", - сказал Арум.

  • Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.
  • Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.
  • 30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.
  • Букмекеры считают Александра Усика фаворитом в поединке против Дерека Чисоры.

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