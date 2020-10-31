Промоутер Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Чисора

31 октября, 2020, 12:14

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал Александра Усика фаворитом в поединке против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Арума, в бою между Усиком и Чисорой он отдает предпочтение украинскому боксеру.

"Я знаю Усика лично и являюсь его большим поклонником. Он потрясающий боксер. Я предпочитаю Усика. Не знаю, будет ли это досрочная остановка. Александр отличный боец. К тому же мы все знаем, какой подбородок у Чисоры. Думаю, Усик выиграет бой", - сказал Арум.

Напомним, 28 октября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Александр Усик перед боем с Дереком Чисорой находится в плохой форме.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй спрогнозировал, что в бою против британского боксера украинец Александр Усик повторит судьбу своего соотечественника Василия Ломаченко.

30 октября Александр Усик и Дерек Чисора прошли процедуру взвешивания.

Букмекеры считают Александра Усика фаворитом в поединке против Дерека Чисоры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb