Система е-декларирования в Украине будет работать, - Зеленский во время заседания СНБО

29 октября, 2020, 17:58

Несмотря на решение Конституционного суда по НАПК система е-декларирования в Украине будет работать

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - заявил Зеленский.

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