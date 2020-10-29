Система е-декларирования в Украине будет работать, - Зеленский во время заседания СНБО
29 октября, 2020, 17:58
Несмотря на решение Конституционного суда по НАПК система е-декларирования в Украине будет работать
Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - заявил Зеленский.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие состояния украинцев призывают под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временной остановки безвиза.
- Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре.
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