Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

29 октября, 2020, 07:13

В среду, 28 октября, были сыграны восемь матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Барселона", которая уверенно победила "Ювентус" (2: 0), возглавила турнирную таблицу группы G, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьи с "Ференцварошем" (2: 2) расположился на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых-пропущенных мячей.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Барселоны", а "Ференцварош" примет "Ювентус". Матчи состоятся 4 ноября. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа E

"Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия) 0: 4

Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пен.), Зиеш, 80, Пулишич, 90

"Севилья" (Испания) - "Ренн" (Франция) 1: 0

Гол: Де Йонг, 56

Группа F

"Брюгге" (Бельгия) - "Лацио" (Италия) 1: 1

Голы: Ванакен, 42 (пен.)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зенит" (Россия) 2: 0

Голы: Санчо, 78 (пен.), Холланд, 90 + 1

Группа G

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина) 2: 2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 - Цыганков, 28 (пен.), Где Пена, 41

Удаление: Сидорчук, 86 (вторая желтка карта)

"Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) 0: 2

Голы: Дембеле, 14, Месси, 90 + 1 (пен.)

Группа H

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - ПСЖ (Франция) 0: 2

Голы: Кин, 64, 79

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 5: 0

Голы: Гринвуд, 21 Рашфорд, 74, 78, 90 + 2, Марсьяль, 90 + 2

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