Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Барселона", которая уверенно победила "Ювентус" (2: 0), возглавила турнирную таблицу группы G, а итальянцев отправила на второе место. "Динамо" после ничьи с "Ференцварошем" (2: 2) расположился на третьем месте и опережает венгров по разнице забитых-пропущенных мячей.
В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Барселоны", а "Ференцварош" примет "Ювентус". Матчи состоятся 4 ноября. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа E
"Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия) 0: 4
Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пен.), Зиеш, 80, Пулишич, 90
"Севилья" (Испания) - "Ренн" (Франция) 1: 0
Гол: Де Йонг, 56
Группа F
"Брюгге" (Бельгия) - "Лацио" (Италия) 1: 1
Голы: Ванакен, 42 (пен.)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зенит" (Россия) 2: 0
Голы: Санчо, 78 (пен.), Холланд, 90 + 1
Группа G
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина) 2: 2
Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 - Цыганков, 28 (пен.), Где Пена, 41
Удаление: Сидорчук, 86 (вторая желтка карта)
"Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) 0: 2
Голы: Дембеле, 14, Месси, 90 + 1 (пен.)
Группа H
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - ПСЖ (Франция) 0: 2
Голы: Кин, 64, 79
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 5: 0
Голы: Гринвуд, 21 Рашфорд, 74, 78, 90 + 2, Марсьяль, 90 + 2
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- 28 октября российский "Краснодар" дома проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0: 4.
- В параллельном матче ПСЖ на выезде победил турецкий "Истанбул Башакшехир " со счетом 2: 0.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
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