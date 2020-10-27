"Шахтер" отобрал очки у "Интера" в Лиге чемпионов

27 октября, 2020, 21:48

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На столичном НСК "Олимпийский" команда Луиша Каштру устояла против "Интера" и сыграла с миланцами вничью 0: 0.

"Шахтер" набрал 4 очка и сохранил лидерство в группе B. "Интер" с 2 пунктами второй. "Боруссия" из Менхенгладбаха с 1 баллом третья. "Реал" не имеет ни одного очка и идет последним.

В другом матче группы B сегодня "Боруссия" принимает мадридский "Реал".

Следующий матч "Шахтер" сыграет 3 ноября в Киеве против немецкого клуба.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа B

27 октября

"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) 0: 0

"Шахтер": Трубин - Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко 62), Корниенко - Антонио, Майкон - Тете, Марлос (Патрик 88), Соломон - Дентиньо (Тайсон 15).

"Интер": Ханданович - Хакими - Д'Амброзио (Дармиан 80), де Врэй, Бастони - Янг (Пинамонти 85) - Видаль (Эриксен 79), Брозович, Барелла - Мартинес (Перишич 72), Лукаку.

Предупреждение: Бастони 31 Видаль 64

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