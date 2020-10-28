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Espreso.tvСпорт"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" Реброва

"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" Реброва


фото: Getty Images
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем"
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на flashscore.ua.

"Динамо" открыло счет в матче на 28-й минуте - Виктор Цыганков реализовал пенальти. В конце первого тайма киевляне удвоили преимущество, отличился уругваец Карлос Де Пена.

Внутри второго тайма "Ференцварошу" удалось сократить отставание. 27-летний Токмак Нгуен точно пробил по воротам Дениса Бойко. На последних минутах встречи забитым мячом отметился Франк Боли.

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил вторую желтую карточку на 86-й минуте и досрочно покинул футбольное поле. Хавбек пропустит следующий тур ЛЧ, где киевлянам предстоит сыграть против "Барселоны" на "Камп Ноу".

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа G

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина) 2:2

Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 - Цыганков, 28 (пен.), Где Пена, 41

Удаление: Сидорчук, 86 (вторая желтка карта)

"Ференцварош": Дибуш, Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86) Хайстер, Харатин (Лайдуни, 65), Сомалиу, Зубков, Шигеру (Мак, 73), Нгуен, Исаел (Боли, 73).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов, Забарний, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Белуце, 89), Цыганков (Родригеш, 90 + 3), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербичи, 89.

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