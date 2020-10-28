"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" Реброва
"Динамо" открыло счет в матче на 28-й минуте - Виктор Цыганков реализовал пенальти. В конце первого тайма киевляне удвоили преимущество, отличился уругваец Карлос Де Пена.
Внутри второго тайма "Ференцварошу" удалось сократить отставание. 27-летний Токмак Нгуен точно пробил по воротам Дениса Бойко. На последних минутах встречи забитым мячом отметился Франк Боли.
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил вторую желтую карточку на 86-й минуте и досрочно покинул футбольное поле. Хавбек пропустит следующий тур ЛЧ, где киевлянам предстоит сыграть против "Барселоны" на "Камп Ноу".
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа G
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Украина) 2:2
Голы: Нгуен, 59, Боли, 90 - Цыганков, 28 (пен.), Где Пена, 41
Удаление: Сидорчук, 86 (вторая желтка карта)
"Ференцварош": Дибуш, Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевич (Двали, 86) Хайстер, Харатин (Лайдуни, 65), Сомалиу, Зубков, Шигеру (Мак, 73), Нгуен, Исаел (Боли, 73).
"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов, Забарний, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Белуце, 89), Цыганков (Родригеш, 90 + 3), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербичи, 89.
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
- 28 октября российский "Краснодар" дома проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:4.
- В параллельном матче ПСЖ на выезде победил турецкий "Истанбул Башакшехир " со счетом 2:0.
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