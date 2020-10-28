ПСЖ уверенно победил "Истанбул" в Лиге чемпионов
28 октября, 2020, 21:50
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов французский ПСЖ на выезде победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Дубль в матче сделал Мойзе Кин, который в прошлое трансферное окно перешел из английского "Эвертона". Дважды на итальянца ассистировал Киллиан Мбаппе.
Для ПСЖ это первая победа в этом сезоне ЛЧ. В прошлом туре парижане проиграли английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, а "Истанбул" уступил немецкому "Лейпцигу" 2:0.
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа Е
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - ПСЖ (Франция) 0:2
Голы: Кин, 64, 79
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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