"Краснодар" опозорился в домашнем матче ЛЧ с "Челси"

28 октября, 2020, 21:46

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов российский "Краснодар" дома проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:4

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За "синих" сегодня отличились Каллум Хадсон-Одой, Тимо Вернер, который реализовал пенальти, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. На 14-й минуте итальянец Жоржиньйо не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Это первая победа для "Челси" в этом сезоне Лиги чемпионов. В 1-м туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с испанской "Севильей".

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа Е

"Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия) 0:4

Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пен.), Зиеш, 80, Пулишич, 90

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

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