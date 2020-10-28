 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Краснодар" опозорился в домашнем матче ЛЧ с "Челси"

"Краснодар" опозорился в домашнем матче ЛЧ с "Челси"


фото: Getty Images
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов российский "Краснодар" дома проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:4

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За "синих" сегодня отличились Каллум Хадсон-Одой, Тимо Вернер, который реализовал пенальти, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. На 14-й минуте итальянец Жоржиньйо не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Это первая победа для "Челси" в этом сезоне Лиги чемпионов. В 1-м туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с испанской "Севильей".

Лига чемпионов

2-й тур

28 октября

Группа Е

"Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия) 0:4

Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пен.), Зиеш, 80, Пулишич, 90

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать