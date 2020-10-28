"Краснодар" опозорился в домашнем матче ЛЧ с "Челси"
28 октября, 2020, 21:46
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов российский "Краснодар" дома проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:4
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За "синих" сегодня отличились Каллум Хадсон-Одой, Тимо Вернер, который реализовал пенальти, Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш. На 14-й минуте итальянец Жоржиньйо не реализовал одиннадцатиметровый удар.
Это первая победа для "Челси" в этом сезоне Лиги чемпионов. В 1-м туре команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с испанской "Севильей".
Лига чемпионов
2-й тур
28 октября
Группа Е
"Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия) 0:4
Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пен.), Зиеш, 80, Пулишич, 90
- Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".
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