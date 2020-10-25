В Измаиле полиция остановила три автобуса с "карусельщиками". Им обещали по 400 грн

25 октября, 2020, 09:17

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в подкупе избирателей. За денежное вознаграждение мужчина предлагал отдать свой голос нескольким десяткам граждан. Его действия квалифицировали по ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины

Происшествие произошло в городе Измаил. Полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 грн, рассказывает Еспресо.TV.

"По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе", - отмечается на официальном сайте Нацполиции.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. По факту подкупа избирателей начато уголовное производство по ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

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