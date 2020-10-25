В Измаиле полиция остановила три автобуса с "карусельщиками". Им обещали по 400 грн
Происшествие произошло в городе Измаил. Полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 грн, рассказывает Еспресо.TV.
"По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе", - отмечается на официальном сайте Нацполиции.
Мужчину задержали в процессуальном порядке. По факту подкупа избирателей начато уголовное производство по ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.
- Напомним, сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов.
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента .
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