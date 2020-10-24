УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV .
У лидеров УПЛ "Ворсклы" и "Динамо" по 14 очков. На 2 балла от соперников отстает донецкий "Шахтер". "Горняки", которые трижды сыграли вничью, имеют лучшую атаку в чемпионате Украины - 15 забитых мячей.
В еврокубковой зоне также идет Ковалевский "Колос" (11 очков) и "Мариуполь" (10 очков).
Украинская Премьер-лига
7-й тур
24 октября
14:00 "Ворскла" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
14:00 "Десна" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Динамо" - "Александрия, прямая трансляция на телеканале 2 + 2
19:30 "Львов" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
25 октября
14:00 "Ингулец" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Колос" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Заря" - "Рух", прямая трансляция на телеканале УНИАН
- Напомним, 17 октября "Динамо" во Львове победило "Движение" .
- Также в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на второе место в турнирной таблице.
- Также 17 октября Евгений Селезнев забил первый гол после возвращения в Украину и спас "Колос" от поражения от "Зари".
- 18 октября "Днепр-1" победил черниговской "Десны" со счетом 2: 0.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-