 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура


фото: vorskla.com.ua
В центральном матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" встретится с полтавской "Ворсклой"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

У лидеров УПЛ "Ворсклы" и "Динамо" по 14 очков. На 2 балла от соперников отстает донецкий "Шахтер". "Горняки", которые трижды сыграли вничью, имеют лучшую атаку в чемпионате Украины - 15 забитых мячей.

В еврокубковой зоне также идет Ковалевский "Колос" (11 очков) и "Мариуполь" (10 очков).

Украинская Премьер-лига

7-й тур

24 октября

14:00 "Ворскла" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

14:00 "Десна" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Динамо" - "Александрия, прямая трансляция на телеканале 2 + 2

19:30 "Львов" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

25 октября

14:00 "Ингулец" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Колос" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Заря" - "Рух", прямая трансляция на телеканале УНИАН

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать