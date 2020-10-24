УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура

24 октября, 2020, 08:11

В центральном матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" встретится с полтавской "Ворсклой"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

У лидеров УПЛ "Ворсклы" и "Динамо" по 14 очков. На 2 балла от соперников отстает донецкий "Шахтер". "Горняки", которые трижды сыграли вничью, имеют лучшую атаку в чемпионате Украины - 15 забитых мячей.

В еврокубковой зоне также идет Ковалевский "Колос" (11 очков) и "Мариуполь" (10 очков).

Украинская Премьер-лига

7-й тур

24 октября

14:00 "Ворскла" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

14:00 "Десна" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Динамо" - "Александрия, прямая трансляция на телеканале 2 + 2

19:30 "Львов" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

25 октября

14:00 "Ингулец" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Колос" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Заря" - "Рух", прямая трансляция на телеканале УНИАН

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