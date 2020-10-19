"Днепр-1" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ

19 октября, 2020, 08:20

В 6-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" победил черниговскую "Десну" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Забитыми мячами отметились Александр Назаренко, забивший после передачи Игоря Когута на 2-й минуте матча, а также Артем Довбик, который реализовал пенальти в начале второго тайма.

Это первая победа "Днепра-1" в этом сезоне УПЛ. Ранее команда Йовичевича дважды сыграла вничью и трижды проиграла. После 6-го тура днепряне занимают 10-ю ступеньку. "Десна", в активе которой 9 баллов, идет седьмой.

Украинская Премьер-лига

6-й тур

19 октября

"Днепр-1" - "Десна" 2:0

Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (пен.)

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