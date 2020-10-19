"Днепр-1" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ
19 октября, 2020, 08:20
В 6-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" победил черниговскую "Десну" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Забитыми мячами отметились Александр Назаренко, забивший после передачи Игоря Когута на 2-й минуте матча, а также Артем Довбик, который реализовал пенальти в начале второго тайма.
Это первая победа "Днепра-1" в этом сезоне УПЛ. Ранее команда Йовичевича дважды сыграла вничью и трижды проиграла. После 6-го тура днепряне занимают 10-ю ступеньку. "Десна", в активе которой 9 баллов, идет седьмой.
Украинская Премьер-лига
6-й тур
19 октября
"Днепр-1" - "Десна" 2:0
Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (пен.)
- Напомним, 17 октября "Динамо" во Львове победило "Рух".
- Также в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на второе место в турнирной таблице.
- Также 17 октября Евгений Селезнев забил первый гол после возвращения в Украину и спас "Колос" от поражения от "Зари".
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