 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Днепр-1" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ

"Днепр-1" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ


фото: scdnipro1.com.ua
В 6-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" победил черниговскую "Десну" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Забитыми мячами отметились Александр Назаренко, забивший после передачи Игоря Когута на 2-й минуте матча, а также Артем Довбик, который реализовал пенальти в начале второго тайма.

Это первая победа "Днепра-1" в этом сезоне УПЛ. Ранее команда Йовичевича дважды сыграла вничью и трижды проиграла. После 6-го тура днепряне занимают 10-ю ступеньку. "Десна", в активе которой 9 баллов, идет седьмой.

Украинская Премьер-лига

6-й тур

19 октября

"Днепр-1" - "Десна" 2:0

Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (пен.)

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

17 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать