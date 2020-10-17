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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Рух" в чемпионате Украины

"Динамо" победило "Рух" в чемпионате Украины


фото: fcrukh.com
В 6-м туре чемпионата Украины "Динамо" во Львове победило "Рух"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" вышло вперед на 30-й минуте, когда после отличной передачи Виктора Цыганкова забил Карлос Де Пена.

Увеличил преимущество динамовцев на 90-й минуте Жерсон Родригес.

Команда Мирчи Луческу победила "Рух" 2:0, набрала 14 очков и стала единоличным лидером. Киевляне на 2 пункта опережают "Шахтер" и на 3 - "Ворсклу".

"Рух" с 2 очками - 13-й.

Чемпионат Украины

6-й тур

17 октября

"Рух" - "Динамо" 0:2

Гол: Де Пена, 30, Родригес, 90

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