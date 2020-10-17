"Динамо" победило "Рух" в чемпионате Украины
17 октября, 2020, 18:52
В 6-м туре чемпионата Украины "Динамо" во Львове победило "Рух"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" вышло вперед на 30-й минуте, когда после отличной передачи Виктора Цыганкова забил Карлос Де Пена.
Увеличил преимущество динамовцев на 90-й минуте Жерсон Родригес.
Команда Мирчи Луческу победила "Рух" 2:0, набрала 14 очков и стала единоличным лидером. Киевляне на 2 пункта опережают "Шахтер" и на 3 - "Ворсклу".
"Рух" с 2 очками - 13-й.
Чемпионат Украины
6-й тур
17 октября
"Рух" - "Динамо" 0:2
Гол: Де Пена, 30, Родригес, 90
- Напомним, 17 октября в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" в гостях переиграл "Минай".
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