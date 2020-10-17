Селезнев спас "Колос" от поражения от "Зари" в УПЛ
17 октября, 2020, 21:36
Евгений Селезнев забил первый гол после возвращения в Украину и спас "Колос" от поражения от "Зари"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря" в Запорожье вышла вперед на 44-й минуте, когда отличился Владислав Кочергин.
"Колос" спасся от поражения в конце матча в компенсированное арбитром время. Судья удалил с поля хавбека "Зари" Владлена Юрченко и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Евгений Селезнев, для которого этот гол стал первым после возвращения в Украину.
"Колос" сыграл с "Зарей" вничью 1:1, набрал 11 очков и занимает четвертое место. "Заря" с 6 пунктами - девятая.
Чемпионат Украины
6-й тур
17 октября
"Заря" - "Колос" 1:1
Голы: Кочергин, 44 - Селезнев, 90 + 3 (пен.)
На 90+3 минуте удален Юрченко ("Заря")
- Напомним, 17 октября "Динамо" во Львове победило "Рух".
- Также в 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на второе место в турнирной таблице.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры