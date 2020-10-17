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Espreso.tvСпортСелезнев спас "Колос" от поражения от "Зари" в УПЛ

Селезнев спас "Колос" от поражения от "Зари" в УПЛ


фото: koloskovalivka.com
Евгений Селезнев забил первый гол после возвращения в Украину и спас "Колос" от поражения от "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Заря" в Запорожье вышла вперед на 44-й минуте, когда отличился Владислав Кочергин.

"Колос" спасся от поражения в конце матча в компенсированное арбитром время. Судья удалил с поля хавбека "Зари" Владлена Юрченко и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Евгений Селезнев, для которого этот гол стал первым после возвращения в Украину.

"Колос" сыграл с "Зарей" вничью 1:1, набрал 11 очков и занимает четвертое место. "Заря" с 6 пунктами - девятая.

Чемпионат Украины

6-й тур

17 октября

"Заря" - "Колос" 1:1

Голы: Кочергин, 44 - Селезнев, 90 + 3 (пен.)

На 90+3 минуте удален Юрченко ("Заря")

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