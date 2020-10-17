"Шахтер" разгромил "Львов" и вышел на 2-е место в УПЛ
17 октября, 2020, 19:26
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на 2-е место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" еще в первом тайме довел счет до разгромного - Виктор Коваленко сделал дубль, по голу в активе у Маркуса Антонио и Дентинью.
"Львов" забил ответный усилиями Шины.
Окончательный счет на 50-й минуте установил Манор Соломон.
"Шахтер" победил "Львов" 5:1, набрал 12 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. Дончане на 2 пункта отстают от лидера, "Динамо", и на 1 балл опережают "Ворсклу".
"Львов" имеет 1 очко и идет 14-м.
Чемпионат Украины
6-й тур
17 октября
"Шахтер" - "Львов" 5:1
Голы: Коваленко, 4, 18, Маркус Антонио, 9, Дентинью, 16 Соломон, 50 - Шина, 25
- Напомним, 17 октября "Динамо" во Львове победил "Рух" .
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