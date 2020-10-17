"Шахтер" разгромил "Львов" и вышел на 2-е место в УПЛ

17 октября, 2020, 19:26

В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на 2-е место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" еще в первом тайме довел счет до разгромного - Виктор Коваленко сделал дубль, по голу в активе у Маркуса Антонио и Дентинью.

"Львов" забил ответный усилиями Шины.

Окончательный счет на 50-й минуте установил Манор Соломон.

"Шахтер" победил "Львов" 5:1, набрал 12 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. Дончане на 2 пункта отстают от лидера, "Динамо", и на 1 балл опережают "Ворсклу".

"Львов" имеет 1 очко и идет 14-м.

Чемпионат Украины

6-й тур

17 октября

"Шахтер" - "Львов" 5:1

Голы: Коваленко, 4, 18, Маркус Антонио, 9, Дентинью, 16 Соломон, 50 - Шина, 25

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо