"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в 1-м туре Лиги Европы

22 октября, 2020, 23:50

В 1-м туре группового раунда английский "Лестер" победил луганскую "Зарю" со счетом 3:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте, Джеймс Мэддисон переправил мяч в сетку практически с линии ворот. В конце первого тайма "лисы" удвоили преимущество, когда Харви Барнс перебросил голкипера "Зари" Никиту Шевченко. Последний гол забил Келечи Ихеаначо.

После 1-го тура "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами идет первым.

В следующем туре "Заря" примет "Брагу", а "Лестер" померяется силами с АЕКом.

Лига Европы

1-й тур

22 октября

Группа G

"Лестер" (Англия) - "Заря" (Украина) 3:0

Голы: Мэддисон, 29 Барнс, 45, Ихеаначо, 67

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