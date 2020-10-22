"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в 1-м туре Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Счет в матче был открыт на 29-й минуте, Джеймс Мэддисон переправил мяч в сетку практически с линии ворот. В конце первого тайма "лисы" удвоили преимущество, когда Харви Барнс перебросил голкипера "Зари" Никиту Шевченко. Последний гол забил Келечи Ихеаначо.
После 1-го тура "Заря" занимает последнюю строчку в группе G и делит ее с греческим АЕКом, который со счетом 3:0 проиграл португальской "Браге". "Лестер" после победы над украинцами идет первым.
В следующем туре "Заря" примет "Брагу", а "Лестер" померяется силами с АЕКом.
Лига Европы
1-й тур
22 октября
Группа G
"Лестер" (Англия) - "Заря" (Украина) 3:0
Голы: Мэддисон, 29 Барнс, 45, Ихеаначо, 67
- 9 октября "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы.
- 19 октября стало известно, что "Лестер" не сможет рассчитывать на форварда Джейми Варди и защитника Чаглар Сеюнджю.
- 22 октября в 1-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Наполи" проиграл нидерландском "АЗ Алкмар" со счетом 1:0.
- В параллельном матче леверкузенский "Байер" разгромил французскую "Ниццу" со счетом 6:2.
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