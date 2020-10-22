"Наполи" сенсационно проиграл АЗ в Лиге Европы

22 октября, 2020, 21:49

В 1-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Наполи" проиграл нидерландском "АЗ Алкмар" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте, после передачи Йонаса Свенссона отличился Дани Де Вит.

АЗ начинал еврокубковый сезон в квалификационном раунде Лиги чемпионов, где проиграл киевскому "Динамо" и вылетел в Лигу Европы.

В группе F, кроме "Наполи" и нидерландцев, также выступают "Реал Сосьедад" и "Риека". В параллельном матче испанцы победили хорватов со счетом 1:0, и теперь делят 1-2 место с АЗ в турнирной таблице.

Лига Европы

1-й тур

22 октября

Группа F

"Наполи" (Италия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 0:1

Гол: Данные Де Вит, 57