"Наполи" сенсационно проиграл АЗ в Лиге Европы
22 октября, 2020, 21:49
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Наполи" проиграл нидерландском "АЗ Алкмар" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте, после передачи Йонаса Свенссона отличился Дани Де Вит.
АЗ начинал еврокубковый сезон в квалификационном раунде Лиги чемпионов, где проиграл киевскому "Динамо" и вылетел в Лигу Европы.
В группе F, кроме "Наполи" и нидерландцев, также выступают "Реал Сосьедад" и "Риека". В параллельном матче испанцы победили хорватов со счетом 1:0, и теперь делят 1-2 место с АЗ в турнирной таблице.
Лига Европы
1-й тур
22 октября
Группа F
"Наполи" (Италия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 0:1
Гол: Данные Де Вит, 57
- 9 октября "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы.
- 19 октября стало известно, что "Лестер" не сможет рассчитывать на форварда Джейми Варди и защитника Чаглар Сеюнджю.
- 21 октября главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что в луганской "Зари" больше опыта выступлений в еврокубках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-