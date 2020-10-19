"Лестер" потерял ключевых игроков перед матчем с "Зарей"
Об этом сообщает Daily Mirror
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что турецкий защитник выбыл на три месяца, а английский форвард сможет выйти на поле уже в следующем туре АПЛ.
"У Варди рецидив травмы, которая мучила его в последние годы. У него есть проблемы с икрами. Все не так серьезно, но его выход на поле стал бы риском, а мы не можем себе этого позволить. Надеемся, что он будет готов к следующей игре в АПЛ. У Сеюнджю все более серьезно, он может отсутствовать в течение трех месяцев. Это большое разочарование для нас. Он получил травму, тренируясь в сборной Турции", - сказал Роджерс.
Матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Лестер" - "Заря" состоится в четверг, 22 октября. Начало в 22:00.
- 9 октября "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы.
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