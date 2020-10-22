"Байер" разгромил "Ниццу" в Лиге Европы

22 октября, 2020, 22:00

В 1-м туре группового этапа Лиги Европы леверкузенский "Байер" разгромил французскую "Ниццу" со счетом 6:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За немецкий клуб сегодня отличились Надим Амири, Лукас Аларио, Мусса Диаби, Флориан Вирц и Карим Бельараби, который сделал дубль. За французов забили Амин Гуири и Алексис Клод Моррис.

После 1-го тура "Байер" занял первое место в группе С и делит ее с израильским "Хапоэль Беэр-Шева", который в параллельном матче обыграл пражскую "Славию" со счетом 3:1.

Лига Европы

1-й тур

22 октября

группа С

"Байер" (Германия) - "Ницца" (Франция) 6:2

Голы: Амири, 11 Аларио, 16 Диаби, 61, Бельараби, 79, 83, Вирц, 87 - Гуири, 31, Клод Морис, 90

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