"Заря" определилась с составом на Лигу Европы
Об этом сообщает официальный twitter "Зари".
В список вошли 26 футболистов. В Лиге Европы "Заря" сыграет в группе G. Среди соперников украинцев английский "Лестер", португальская "Брага" и греческий АЕК.
Состав луганской "Зари":
Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура.
Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов.
Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андрей Циганикс.
Нападающие: Михаил Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Олефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайяд.
Так выглядит наша заявка на групповой этап Лиги Европы. pic.twitter.com/4D6AGrTq92- FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 9, 2020
- 4 октября в 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло на своем поле вничью с "Зарей".
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