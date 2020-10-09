 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Заря" определилась с составом на Лигу Европы

"Заря" определилась с составом на Лигу Европы


фото: twitter.com/FCZoryaOfficial
Луганская "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter "Зари".

В список вошли 26 футболистов. В Лиге Европы "Заря" сыграет в группе G. Среди соперников украинцев английский "Лестер", португальская "Брага" и греческий АЕК.

Состав луганской "Зари":

Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура.

Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу-Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов.

Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андрей Циганикс.

Нападающие: Михаил Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Олефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайяд.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать