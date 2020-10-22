Мейвезер объяснил, почему Ломаченко не место среди легенд бокса

22 октября, 2020, 12:55

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что украинец Василий Ломаченко не заслуживает места рядом с легендарными бойцами

Об этом Мейвезер заявил в интервью Fight Hub TV.

По словам американца, Ломаченко нельзя сравнивать с ним и другими легендами бокса - Мохаммедом Али или Шугаром Рэем Леонардом.

Легендарный боксер Флойд Мейвезер после поражения Украинской Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса под сомнение величие украинском.

"Нельзя сравнивать Лома со мной или такими бойцами, как Мохаммед Али и Шугар Рэй Леонард. Знаете почему? Потому что мы победили в первом, втором, третьем боях. Я не буду вспоминать о том, что сделал Теофимо, но помните, что этот парень проиграл Салидо. А Орландо ни был лучшим бойцом в мире. Просто он был крепким и владел чемпионским титулом ", - сказал Мейвезер после второго поражения Ломаченко в карьере от Теофимо Лопеса.

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