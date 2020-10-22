Мейвезер объяснил, почему Ломаченко не место среди легенд бокса
Об этом Мейвезер заявил в интервью Fight Hub TV.
По словам американца, Ломаченко нельзя сравнивать с ним и другими легендами бокса - Мохаммедом Али или Шугаром Рэем Леонардом.
Легендарный боксер Флойд Мейвезер после поражения Украинской Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса под сомнение величие украинском.
"Нельзя сравнивать Лома со мной или такими бойцами, как Мохаммед Али и Шугар Рэй Леонард. Знаете почему? Потому что мы победили в первом, втором, третьем боях. Я не буду вспоминать о том, что сделал Теофимо, но помните, что этот парень проиграл Салидо. А Орландо ни был лучшим бойцом в мире. Просто он был крепким и владел чемпионским титулом ", - сказал Мейвезер после второго поражения Ломаченко в карьере от Теофимо Лопеса.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
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