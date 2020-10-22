Футболист "Шахтера" попал в команду лучших игроков Лиги чемпионов
22 октября, 2020, 16:57
Футболист "Шахтера" Тете попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.
В матче против "Реала" бразильский вингер забил гол и отдал результативную передачу, которые помогли "Шахтеру" одержать победу 3:2.
В команде недели также нашлось место для форвардов "Барселоны" Ансуи Фати и Лионеля Месси, футболистов "Баварии" Йошуа Киммиха и Кинсгли Комана, а также одноклубников украинца Руслана Малиновского: голкипера Марко Спортьелло, защитника Кристиана Ромеро и нападающего Дувана Сапаты.
(@ChampionsLeague) October 22, 2020
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подчеркнул, что победа над "Реалом" была одержана благодаря идеально соблюдена командой стратегии на матч.
- 22 октября Тете попал в четверку претендентов на звание лучшего футболиста 1-го тура Лиги чемпионов.
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