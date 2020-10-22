Футболист "Шахтера" попал в команду лучших игроков Лиги чемпионов

22 октября, 2020, 16:57

Футболист "Шахтера" Тете попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.

В матче против "Реала" бразильский вингер забил гол и отдал результативную передачу, которые помогли "Шахтеру" одержать победу 3:2.

В команде недели также нашлось место для форвардов "Барселоны" Ансуи Фати и Лионеля Месси, футболистов "Баварии" Йошуа Киммиха и Кинсгли Комана, а также одноклубников украинца Руслана Малиновского: голкипера Марко Спортьелло, защитника Кристиана Ромеро и нападающего Дувана Сапаты.

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