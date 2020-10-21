"Шахтер" сенсационно победил "Реал" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все голы "горняки" забили еще в первом тайме. На 29-й минуте Тете открыл счет в матче, а через несколько минут Рафаэль Варан перенаправил мяч в сетку ворот и обеспечил "Шахтеру" преимущество 2:0. Третий гол украинцы забили на 42-й, отличился Манор Соломон.
Мадридский "Реал" сумел отыграть два мяча в начале второго тайма. Сначала роскошный мяч из-за пределов штрафной в ворота отправил Лука Модрич. Через несколько минут Винисиус Жуниор сумел еще больше сократить отставание "королевского" клуба и сделал счет 2:3.
На 92-й минуте матча Федерико Вальверде забил за "Реал" и сделал счет 3:3, однако арбитр пересмотрел момент с помощью VAR и отменил гол, что обеспечило "Шахтеру" победу.
В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.
Лига чемпионов
1-й тур
21 октября
Группа B
"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина) 2:3
Голы: Модрич, 54, В. Жуниор, 59 - Тете, 29 Варан, 33 (авт.), Соломон, 42
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Антонио (Вьюнник, 90 + 4), Майкон, Тете, Марлос, Соломон (Вита, 90 + 2), Дентиньо (Судаков, 86).
"Реал": Куртуа, Мэнди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич (Кроос, 70), Каземиро, Вальверде, Асенсио, Йович (В. Жуниор, 59), Родриго (Бензема, 46).
- 20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.
- Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0.
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