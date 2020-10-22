Футболист "Шахтера" претендует на титул игрока недели в Лиге чемпионов
22 октября, 2020, 10:10
Полузащитник "Шахтера" Тете попал в четверку претендентов на звание лучшего футболиста 1-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В матче против "Реала" бразильский вингер забил гол и отдал результативную передачу, которые помогли "Шахтеру" одержать победу 3: 2.
За титул с Тете поспорят французский хавбек немецкой "Баварии" Кингсли Коман, испанский защитник немецкого "Лейпцига" Анхелиньо и испанский форвард итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, который сделал дубль в ворота киевского "Динамо".
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подчеркнул, что победа над "Реалом" была одержана благодаря идеально соблюдена командой стратегии на матч.
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