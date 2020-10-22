Футболист "Шахтера" претендует на титул игрока недели в Лиге чемпионов

22 октября, 2020, 10:10

Полузащитник "Шахтера" Тете попал в четверку претендентов на звание лучшего футболиста 1-го тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В матче против "Реала" бразильский вингер забил гол и отдал результативную передачу, которые помогли "Шахтеру" одержать победу 3: 2.

За титул с Тете поспорят французский хавбек немецкой "Баварии" Кингсли Коман, испанский защитник немецкого "Лейпцига" Анхелиньо и испанский форвард итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, который сделал дубль в ворота киевского "Динамо".

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