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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" претендует на титул игрока недели в Лиге чемпионов

Футболист "Шахтера" претендует на титул игрока недели в Лиге чемпионов


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тете попал в четверку претендентов на звание лучшего футболиста 1-го тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В матче против "Реала" бразильский вингер забил гол и отдал результативную передачу, которые помогли "Шахтеру" одержать победу 3: 2.

За титул с Тете поспорят французский хавбек немецкой "Баварии" Кингсли Коман, испанский защитник немецкого "Лейпцига" Анхелиньо и испанский форвард итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, который сделал дубль в ворота киевского "Динамо".

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