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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" назвал составляющие победы над "Реалом"

Тренер "Шахтера" назвал составляющие победы над "Реалом"


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что победа над "Реалом" была одержана благодаря идеально соблюдена командой стратегии на матч

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам Каштру, "Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде 3: 2, потому что был настоящей командой.

"Мы смогли победить" Реал "только как команда. Не благодаря одному или другому, не потому, что один был лучше, а другой хуже. Нет, все ребята выполнили идеально стратегию на матч. Мы прекрасно закрывали фланги и середину. Благодаря действиям Дентиньо мы смогли использовать зоны, он открывал, - туда проходили Тете и Соломон. и вот эта стратегия развивалась именно благодаря команде. Это обеспечило нам победу. Корниенко мог быть хорошим на протяжении всего матча, однако если бы команда неправильно действовала, мы бы не победили. ", - сказал Каштру.

Главный тренер "Шахтера" добавил, что победить команде помогли внимательность, дисциплинированность и амбиции футболистов.

"Только так можно выиграть в Мадрид. Иначе бы не получилось." Реал "- это сильная, фантастическая команда с суперквалифицированные футболистами и тренером. Как я и сказал, объяснить нашу победу могу внимательностью, дисциплиной и амбициями", - отметил Каштру.

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