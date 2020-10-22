Тренер "Шахтера" назвал составляющие победы над "Реалом"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам Каштру, "Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде 3: 2, потому что был настоящей командой.
"Мы смогли победить" Реал "только как команда. Не благодаря одному или другому, не потому, что один был лучше, а другой хуже. Нет, все ребята выполнили идеально стратегию на матч. Мы прекрасно закрывали фланги и середину. Благодаря действиям Дентиньо мы смогли использовать зоны, он открывал, - туда проходили Тете и Соломон. и вот эта стратегия развивалась именно благодаря команде. Это обеспечило нам победу. Корниенко мог быть хорошим на протяжении всего матча, однако если бы команда неправильно действовала, мы бы не победили. ", - сказал Каштру.
Главный тренер "Шахтера" добавил, что победить команде помогли внимательность, дисциплинированность и амбиции футболистов.
"Только так можно выиграть в Мадрид. Иначе бы не получилось." Реал "- это сильная, фантастическая команда с суперквалифицированные футболистами и тренером. Как я и сказал, объяснить нашу победу могу внимательностью, дисциплиной и амбициями", - отметил Каштру.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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