Зидан рассказал о причинах поражения "Реала" от "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам Зидана, первый тайм стартовой игры ЛЧ против "Шахтера" стал худшим тех пор, как он тренирует "Реал".
"Сошлось множество факторов, мы допускали много ошибок. Нам не хватило уверенности и других свойств. Первая ошибка привела к пропущенному голу, и после этого матч складывался еще хуже. Многое не хватало, но прежде всего не было уверенности, а в футболе это самое главное", - сказал Зидан.
Он добавил, что ответственность за поражение 2: 3 берет на себя.
"Я согласен с тем, что мы сыграли плохо, и ответственность беру на себя. Первый тайм - полный негатив. И в этом также моя вина. В четырех стартовых матчах сезона мы однажды сыграли вничью и одержали три победы, теперь же испытываем уже второй поражение. Очень недовольны, однако не опускать руки, пытаться вместе изменить ситуацию, чтобы двигаться дальше ", - отметил Зидан.
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