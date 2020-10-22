5 футболистов "Реала" выступили за отставку Зидана

22 октября, 2020, 18:20

Пять игроков мадридского "Реала" выступили за отставку главного тренера Зинедина Зидана

Об этом сообщает Diario Gol .

Боссы "королевского" клуба недовольны игрой команды, а также сердиты за проигрыш "Кадису" (0:1) в Ла Лиге и "Шахтеру" (2:3) в Лиге чемпионов.

Читайте также: "Реал" решил освободить Зидана после проигрыша "Шахтеру" в ЛЧ.

По информации источника, не все футболисты мадридцев довольны сотрудничеством с Зиданом, а некоторые и вовсе хотят, чтобы француз как можно скорее ушел. Речь идет о защитнике Марсело и полузащитниках Тони Кроос, Иско, Марко Асенсио и Винисиуса Жуниора. Футболисты не понимают решение главного тренера и убеждены, что француз является виновником сложившейся ситуации в "Реале".

24 октября, в 7-м туре чемпионата Испании по футболу, "Реал" сыграет в гостях против "Барселоны". Начало матча в 17:00. Вероятно, что этот матч станет решающим для Зинедина Зидана, как главного тренера мадридцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb