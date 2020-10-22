"Реал" решил уволить Зидана после поражения от "Шахтера" в ЛЧ

22 октября, 2020, 17:09

Руководство мадридского "Реала" размышляет над возможным увольнением Зинедина Зидана с поста главного тренера

Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы "королевского" клуба недовольны игрой команды, а также сердиты за проигрыш "Кадису" (0:1) в Ла Лиге и "Шахтеру" (2:3) в Лиге чемпионов.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера рассматриваются два кандидата. Речь идет об экс-тренере английского "Тоттенхэма" Почеттино и легендарном форварде "Реала" Рауле, который сейчас возглавляет молодежную команду мадридского клуба.

24 октября, в 7-м туре чемпионата Испании по футболу, "Реал" сыграет в гостях против "Барселоны". Начало матча в 17:00. Вероятно, что этот матч станет решающим для Зидана как главного тренера мадридцев.

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