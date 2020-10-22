"Реал" решил уволить Зидана после поражения от "Шахтера" в ЛЧ
Об этом сообщает AS.
По информации источника, боссы "королевского" клуба недовольны игрой команды, а также сердиты за проигрыш "Кадису" (0:1) в Ла Лиге и "Шахтеру" (2:3) в Лиге чемпионов.
Среди возможных кандидатов на пост главного тренера рассматриваются два кандидата. Речь идет об экс-тренере английского "Тоттенхэма" Почеттино и легендарном форварде "Реала" Рауле, который сейчас возглавляет молодежную команду мадридского клуба.
24 октября, в 7-м туре чемпионата Испании по футболу, "Реал" сыграет в гостях против "Барселоны". Начало матча в 17:00. Вероятно, что этот матч станет решающим для Зидана как главного тренера мадридцев.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб.
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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