"Реал" нас недооценил, - дебютант "Шахтера" Корниенко о победе в ЛЧ

21 октября, 2020, 22:42

Левый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко убежден, что мадридский "Реал" недооценил украинский клуб

Об этом сообщает телеканал "Футбол" в youtube.

Для Корниенко матч против "Реала" (3:2) был дебютным в Лиге чемпионов.

"Это начало Лиги чемпионов. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили 3 прекрасных голах. В первом тайме сделали игру. Мне кажется, игроки "Реала" вышли с недооценкой. Но мы показали свою игру, свой почерк", - сказал Виктор Корниенко.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.

21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .