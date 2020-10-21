 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" нас недооценил, - дебютант "Шахтера" Корниенко о победе в ЛЧ

"Реал" нас недооценил, - дебютант "Шахтера" Корниенко о победе в ЛЧ


фото: shakhtar.com
Левый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко убежден, что мадридский "Реал" недооценил украинский клуб

Об этом сообщает телеканал "Футбол" в youtube.

Для Корниенко матч против "Реала" (3:2) был дебютным в Лиге чемпионов.

"Это начало Лиги чемпионов. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили 3 прекрасных голах. В первом тайме сделали игру. Мне кажется, игроки "Реала" вышли с недооценкой. Но мы показали свою игру, свой почерк", - сказал Виктор Корниенко.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать