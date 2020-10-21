"Шахтер" выпустит против "Реала" 19-летнего вратаря

21 октября, 2020, 16:43

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не собирается выпускать против мадридского "Реала" футболистов, которые переболели COVID-19

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Место в рамке ворот займет 19-летний Анатолий Трубин. Для украинцев матч против "Реала" станет дебютным в Лиге чемпионов.

"Никаких секретов и интриг. Футбол очень линейный. Это то, что я говорил раньше. Трубин был с нами и работал, он не был инфицирован и сыграл в последнем матче. Мы ему доверяем. Понятно, что Пятов - капитан" Шахтера " и сборной Украины, но, к сожалению, у него был коронавирус. Ни один игрок из перенесших Covid-19, не будет играть. Это мой принцип. Это мое решение", - рассказал Луиш Каштру.

Матч между чемпионами Испании и Украины состоится сегодня в Мадриде и начнется в 19:55.

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