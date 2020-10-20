"Динамо" проиграло "Ювентусу" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дублем отметился Мората. Испанский форвард забил на 46-й минуте после передачи Деяна Кулусевски и на 84-й после паса Хуана Куадрадо.
Для "Динамо" это первый матч в групповом этапе ЛЧ с 2016-го года. В этом сезоне киевляне, кроме "Ювентуса", играют в группе с испанской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем".
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия) 2:0
Голы: Мората, 46, 84
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 70), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков (Вербичи, 71), Де Пена (Родригеш, 60), Супряга.
"Ювентус": Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Бентанкур (Артур, 79), Раби, Рэмзи (Бернардески, 79), Кьеза, Кулусевски (Дибала, 56), Мората.
- 13 октября стало известно, что Криштиану Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.
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