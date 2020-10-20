"Динамо" проиграло "Ювентусу" в Лиге чемпионов

20 октября, 2020, 21:46

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дублем отметился Мората. Испанский форвард забил на 46-й минуте после передачи Деяна Кулусевски и на 84-й после паса Хуана Куадрадо.

Для "Динамо" это первый матч в групповом этапе ЛЧ с 2016-го года. В этом сезоне киевляне, кроме "Ювентуса", играют в группе с испанской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем".

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия) 2:0

Голы: Мората, 46, 84

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 70), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков (Вербичи, 71), Де Пена (Родригеш, 60), Супряга.

"Ювентус": Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Бентанкур (Артур, 79), Раби, Рэмзи (Бернардески, 79), Кьеза, Кулусевски (Дибала, 56), Мората.

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