Капитан "Реала" Рамос не сыграет против "Шахтера" в Лиге чемпионов

20 октября, 2020, 16:01

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на испанские СМИ.

По информации AS, испанский центрбэк пропустил утреннюю тренировку мадридского "Реала" из-за травмы. 17 октября в перерыве матча Ла Лиги против "Кадиса" (0:1) Рамос почувствовал дискомфорт в колене и не смог доиграть поединок.

"У Серхио проблема, и до сих пор он не тренировался. Мы не хотим ничем рисковать. В конце концов мы увидим, что будет. Он не смог нормально тренироваться", - заявил главный тренер Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции.

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55.

20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.

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