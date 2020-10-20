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Espreso.tvСпортЗидан назвал футболистов "Реала", которые сыграют против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Зидан назвал футболистов "Реала", которые сыграют против "Шахтера" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter "Реала".

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55.

Заявка мадридского "Реала":

Вратари: Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Мэнди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марк Асенсио.

Нападающие: Карим Бензема, Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

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