Зидан назвал футболистов "Реала", которые сыграют против "Шахтера" в Лиге чемпионов

20 октября, 2020, 20:20

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter "Реала".

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55.

Заявка мадридского "Реала":

Вратари: Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Мэнди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марк Асенсио.

Нападающие: Карим Бензема, Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов.

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