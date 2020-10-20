Зидан назвал футболистов "Реала", которые сыграют против "Шахтера" в Лиге чемпионов
20 октября, 2020, 20:20
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter "Реала".
Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55.
Заявка мадридского "Реала":
Вратари: Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Мэнди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марк Асенсио.
Нападающие: Карим Бензема, Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
(@realmadrid) October 20, 2020
- 20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.
- Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов.
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