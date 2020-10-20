"Шахтер" не взял на матч с "Реалом" 7 футболистов основного состава

20 октября, 2020, 10:17

В стартовом матче Лиги чемпионов против "Реала" в Мадриде "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава

Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

В списке футболистов, которые полетели на матч с "Реалом" в Мадрид отсутствуют шесть футболистов, которые были на самоизоляции из-за вспышки в команде коронавируса и не тренировались. Против испанского клуба не сыграют Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес.

Кроме того, старт в ЛЧ пропустит Виктор Коваленко, который травмировался в матче чемпионата Украины против "Львова".

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде.

Напомним, 17 октября в 6-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на второе место в турнирной таблице.

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