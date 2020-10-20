"Шахтер" не взял на матч с "Реалом" 7 футболистов основного состава
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
В списке футболистов, которые полетели на матч с "Реалом" в Мадрид отсутствуют шесть футболистов, которые были на самоизоляции из-за вспышки в команде коронавируса и не тренировались. Против испанского клуба не сыграют Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес.
Кроме того, старт в ЛЧ пропустит Виктор Коваленко, который травмировался в матче чемпионата Украины против "Львова".
Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде.
Заявка «Шахтера» на матч с «Реалом» в @ChampionsLeague .- ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ua) October 20, 2020
Игра # РеалШахтар состоится 21 октября в Мадриде и начнется в 19:55. #UCL pic.twitter.com/WEOvHW3kcq
- Напомним, 17 октября в 6-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Киеве "Львов" и поднялся на второе место в турнирной таблице.
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