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Espreso.tvСпорт"Шахтер" не взял на матч с "Реалом" 7 футболистов основного состава

"Шахтер" не взял на матч с "Реалом" 7 футболистов основного состава


фото: shakhtar.com
В стартовом матче Лиги чемпионов против "Реала" в Мадриде "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава

Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

В списке футболистов, которые полетели на матч с "Реалом" в Мадрид отсутствуют шесть футболистов, которые были на самоизоляции из-за вспышки в команде коронавируса и не тренировались. Против испанского клуба не сыграют Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес.

Кроме того, старт в ЛЧ пропустит Виктор Коваленко, который травмировался в матче чемпионата Украины против "Львова".

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится 21 октября в Мадриде.

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