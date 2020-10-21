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Espreso.tvСпорт"Реал" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Реал" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Сегодня, 21 октября, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".

За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались два раза. Дважды победу одерживал "королевский" клуб из Мадрида.

Лига чемпионов

1-й тур

Двадцать первое октября

Группа B

"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина),

Мадрид, стадион "Альфредо Ди Стефано"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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