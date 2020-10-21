"Реал" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
21 октября, 2020, 08:08
Сегодня, 21 октября, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".
За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались два раза. Дважды победу одерживал "королевский" клуб из Мадрида.
Лига чемпионов
1-й тур
Двадцать первое октября
Группа B
"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина),
Мадрид, стадион "Альфредо Ди Стефано"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.
- Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 .
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