"Реал" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
21 октября, 2020, 14:25
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матче 1-го тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы принимают ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 12,50, на ничью предлагают 7,25, а "Реал" считают безоговорочным фаворитом - 1,20.
Матч между чемпионами Испании и Украины состоится сегодня в Мадриде и начнется в 19:55.
- 20 октября стало известно, что в стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтеру" не помогут сразу семь футболистов основного состава.
- Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет против донецкого "Шахтера" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 19 футболистов в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .
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