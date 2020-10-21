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Espreso.tvСпорт"Реал" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Реал" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: twitter.com/FCShakhtar
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матче 1-го тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы принимают ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 12,50, на ничью предлагают 7,25, а "Реал" считают безоговорочным фаворитом - 1,20.

Матч между чемпионами Испании и Украины состоится сегодня в Мадриде и начнется в 19:55.

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