У Медведчука прокомментировали обжалование запрета книги о Стусе
Об этом пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин заявил в комментарии для Hromadske.
Пресс-секретарь главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Олег Бабанин в комментарии журналистам заявил:
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"Суд удовлетворил иск именно в той части, в которой нам это было важно, и признал эти лживые высказывания в произведении Кипиани, который уже не первый раз выполняет заказ в отношении Виктора Медведчука".
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Бабанин добавил: "Кипиани проиграл один суд, а мы ему дадим возможность проиграть еще один".
- Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука
- Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.
- Автор книги "Дело Василия Стуса" журналист Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж издания.
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