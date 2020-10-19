У Медведчука прокомментировали обжалование запрета книги о Стусе

19 октября, 2020, 14:37

Пресс-секретарь Виктора Медведчука заявил, что Дарницкий суд удовлетворил иск именно в той части, где того хотела сторона обвинения

Об этом пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин заявил в комментарии для Hromadske.

Пресс-секретарь главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Олег Бабанин в комментарии журналистам заявил:

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"Суд удовлетворил иск именно в той части, в которой нам это было важно, и признал эти лживые высказывания в произведении Кипиани, который уже не первый раз выполняет заказ в отношении Виктора Медведчука".

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Бабанин добавил: "Кипиани проиграл один суд, а мы ему дадим возможность проиграть еще один".

Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука

Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.

Автор книги "Дело Василия Стуса" журналист Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж издания.

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