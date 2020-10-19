Книгу Кипиани "Дело Василия Стуса" раскупили за считанные минуты после приговора суда о запрете его распространения, - издательство

19 октября, 2020, 11:34

Последние экземпляры книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" раскупили после новости о запрете Дарницким судом ее распространения

Об этом рассказала директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук в Facebook.

"Книг уже нет в наличии, все раскупили за считанные минуты", - отметила представительница издательства.

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По ее словам, всего в продаже было около 20 000 книг. Последние раскупили после решения суда. Аврамчук говорит, что проданные экземпляры у покупателей не будут изымать.

Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука

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