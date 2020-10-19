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Espreso.tvОбщество#ВсіхНеЗасудиш: украинцев призывают к флешмобу - покупать запрещенную судом книгу о Стусе

#ВсіхНеЗасудиш: украинцев призывают к флешмобу - покупать запрещенную судом книгу о Стусе


фото: dniprograd
В сети предлагают присоединиться к флешмобу для того, чтобы больше людей узнало о книге "Дело Василия Стуса", которую Дарницкий суд Киева запретил распространять по иску лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука без его разрешения

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Егор Фирсов предложил продемонстрировать Медведчуку, что такое "эффект Стрейзанд" и замутить флешмоб. Кум Путина хочет, чтобы информация из книги о его преступлении не распространялась. Что ж, давайте сделаем все, чтобы об этой книге и о "подвигах" лидера ОПЗЖ узнала вся страна - от школьника из Краматорска до бабушки из села Большие Кошарищи", - написал журналист.
 
Он предложил делать фото с книгами с хэштегом #ПідтримайСправуСтуса и # ВсіхНеЗасудиш.
 
"Давайте покупать книгу, писать о ней, не забывая, конечно, о роли Медведчука в деле Стуса и попытках скрыть правду об этом. Размещайте фотографии книги, делайте репосты, рекламируйте ее везде, где сможете. Мы должны сделать" Дело Василия Стуса" самой известной книгой десятилетия", - призвал Казанский.
  • Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука
  • Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.
  • Автор книги "Дело Василия Стуса" журналист Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж издания.
 

 

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