Медведчук против Стуса: Кипиани анонсировал новый тираж книги

19 октября, 2020, 12:23

Автор книги "Дело Василия Стуса" журналист Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж издания

Об этом он написал в Facebook.

"За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили вновь. Все склады пусты - прювет куму Путина. Но новый тираж снова будет! Поэтому советую делать заказ или на сайте издательства Vivat или пишите мне в мессенджер", - отметил Кипиани.

Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук в Facebook рассказала о новом тираже книги.

"Новый тираж ориентировочно ждем 2 ноября. Дополнительный тираж: 3500 экземпляров. Сейчас уже распространено 19 900 книг", - написала она.

Аврамчук отметила, что розничная цена на книгу остается 260 грн. "Мы не хотим спекуляций на горячей теме, и призываем не делать этого и других книжных дистрибьюторов и не поднимать розничную цену", - добавила она.

Читайте также: "Называть" сыном полицая "Медведчука можно": Кипиани о приговоре суда

Он добавил, что будет апелляция на решение Дарницкого суда.

Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука

Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.