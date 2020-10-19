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Espreso.tvОбществоМедведчук против Стуса: Кипиани анонсировал новый тираж книги

Медведчук против Стуса: Кипиани анонсировал новый тираж книги


фото: detector.media
Автор книги "Дело Василия Стуса" журналист Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж издания

Об этом он написал в Facebook.

"За час книгу "Дело Василия Стуса" раскупили вновь. Все склады пусты - прювет куму Путина. Но новый тираж снова будет! Поэтому советую делать заказ или на сайте издательства Vivat или пишите мне в мессенджер", - отметил Кипиани.

Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук в Facebook рассказала о новом тираже книги.

"Новый тираж ориентировочно ждем 2 ноября. Дополнительный тираж: 3500 экземпляров. Сейчас уже распространено 19 900 книг", - написала она.
 
Аврамчук отметила, что розничная цена на книгу остается 260 грн.
 
"Мы не хотим спекуляций на горячей теме, и призываем не делать этого и других книжных дистрибьюторов и не поднимать розничную цену", - добавила она.

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Он добавил, что будет апелляция на решение Дарницкого суда.

  • Напомним, 19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука
  • Украинцы раскупили книгу "Дело Василия Стуса" за считанные минуты после приговора суда.

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