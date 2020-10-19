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Espreso.tvОбществоСуд запретил распространение книги Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску Медведчука

Суд запретил распространение книги Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску Медведчука


фото: Суспільне
19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука

Об этом сообщает Общественное.

В понедельник, 19 октября, в Дарницком районном суде зачитали приговор по делу по иску нардепа от ОПЗЖ и адвоката поэта Василия Стуса в 1980-х Виктора Медведчука.

Напомним, Медведчук заявил, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, не соответствующие действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги "любым способом на любой территории".

В этих эпизодах Кипиани рассказывает про Медведчука как адвоката поэта Василия Стуса в процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

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