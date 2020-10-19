Суд запретил распространение книги Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску Медведчука
Об этом сообщает Общественное.
В понедельник, 19 октября, в Дарницком районном суде зачитали приговор по делу по иску нардепа от ОПЗЖ и адвоката поэта Василия Стуса в 1980-х Виктора Медведчука.
Напомним, Медведчук заявил, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, не соответствующие действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги "любым способом на любой территории".
В этих эпизодах Кипиани рассказывает про Медведчука как адвоката поэта Василия Стуса в процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры