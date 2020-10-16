Я близок к своей мечте, - Ломаченко
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Украинец напомнил, что впервые провел целый год без боев.
"С момента перехода в профи я всегда хотел стать абсолютным чемпионом мира. Я всегда хотел удерживать все четыре титула. Я пытался сделать это в полулегком весе, потом я поднялся и попытался во втором полулегком весе. Теперь я близок к своей мечте в легком дивизионе . Я не знаю, как на мне сказался длительный простой. Мы выясним это в субботу. Я никогда не проводил целый год за пределами ринга. это будет впервые, и я не знаю, как все сложится ", - сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не учитывает антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября Василий Ломаченко заявил, что его не пугают угрозы Теофимо Лопеса о нокауте.
- Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
- Ранее Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.
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