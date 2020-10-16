 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯ близок к своей мечте, - Ломаченко

Я близок к своей мечте, - Ломаченко


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко мечтает победить американца Теофимо Лопеса и стать абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает

Украинец напомнил, что впервые провел целый год без боев.

"С момента перехода в профи я всегда хотел стать абсолютным чемпионом мира. Я всегда хотел удерживать все четыре титула. Я пытался сделать это в полулегком весе, потом я поднялся и попытался во втором полулегком весе. Теперь я близок к своей мечте в легком дивизионе . Я не знаю, как на мне сказался длительный простой. Мы выясним это в субботу. Я никогда не проводил целый год за пределами ринга. это будет впервые, и я не знаю, как все сложится ", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать