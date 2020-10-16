Я близок к своей мечте, - Ломаченко

16 октября, 2020, 14:46

Украинский боксер Василий Ломаченко мечтает победить американца Теофимо Лопеса и стать абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает

Украинец напомнил, что впервые провел целый год без боев.

"С момента перехода в профи я всегда хотел стать абсолютным чемпионом мира. Я всегда хотел удерживать все четыре титула. Я пытался сделать это в полулегком весе, потом я поднялся и попытался во втором полулегком весе. Теперь я близок к своей мечте в легком дивизионе . Я не знаю, как на мне сказался длительный простой. Мы выясним это в субботу. Я никогда не проводил целый год за пределами ринга. это будет впервые, и я не знаю, как все сложится ", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb