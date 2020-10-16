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Espreso.tvСпортСтало известно, кого пустят на бой Ломаченко - Лопес

Стало известно, кого пустят на бой Ломаченко - Лопес


фото: Getty Images
На поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом не пустят болельщиков

Об этом сообщает ESPN.

Вживую бой смогут увидеть только родственники и ограниченное количество друзей боксеров. Все зрители пройдут тест на коронавирус.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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