Ломаченко отказался от дуэли взглядов с Лопесом

16 октября, 2020, 17:08

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от дуэли взглядов с американцем Теофимо Лопесом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал FightSpace.

По окончании пресс-конференции ведущий предложил сойтись боксерам в дуэли взглядов, однако украинец отказался. Причины такого решения не сообщаются.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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